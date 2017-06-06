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Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

Gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı kavga hakkında basın toplantısı düzenleyen Arda Turan, A Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

06.06.2017 - 17:04
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Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

A Milli Takım kaptanı Arda Turan, Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

MİLLİ TAKIMI BIRAKIYORUM

Gözleri dola dola konuşan yıldız futbolcu, Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

Arda, "Pişman mıyım, değilim! Kendimi kuş gibi hissediyorum. Ben, Milli Takım forması üzerimdeyken bir hata yaptım ve hocamız, başkanımız ile konuşurarak Kosova maçının kadrosundan çıktım. Benim hakkımda yazılanlar bir daha yazılırsa yine aynı tepkiyi vereceğim. Ülkesini seven ve milli takımın her kademesinde oynayan, her zaman fedakarlıklar yapan biri olarak çıktım. Ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum ve her zaman bunun için mücadele ettim. Bugüne kadarki herkese teşekkür ediyorum. Hayatımda her zaman bedel ödedim ve yine ödüyorum; milli takımı bırakıyorum" dedi.

Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

 

Arda Turan: Milli Takımı bırakıyorum - İZLE

 

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