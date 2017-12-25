Arda Turan aileye girdi

Sürekli ayrılıp barışan sevgililer şimdilerde yine birlikte. Sevgililer geçen Eylül’de yine ayrılmıştı. Arda Turan sosyal medyadan “İlişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum” açıklamasını yapmıştı. Ama ayrılığa dayanamayan çift, Ekim’de 4’üncü kez barışmışlardı.

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan barış sonrası birlikte hiç ortaya çıkmamıştı. Kural cumartesi akşamı bozuldu. Arda Turan sevgilisinin kardeşi Dilahan Doğan’ın doğum günü için İspanya’dan İstanbul’a geldi. Doğan Ailesi’nin Çubuklu’daki evlerinde yapılan kutlamaya katıldı. Partide Aslıhan’ın anne-babası Güler-Sabri Doğan da vardı. Dilahan 29 yaşına bastı.