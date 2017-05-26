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Arda Turan Hac fotoğrafına yapılan yoruma çok öfkelendi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Milli futbolcu Arda Turan, kendisine sosyal medya üzerinden yapılan yorumları da yakından takip ediyor.

26.05.2017 - 13:12
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Arda Turan'ın hayranı, fan sayfasına ünlü futbolcunun Umre'de çekilen fotoğrafını tbt etiketiyle yayınladı. Bu paylaşımı gören bir takipçi, Turan'ın hızlı aşk trafiğini ima ederek "Karı kızla gez, sonra da Umre'ye git. Allah C.C. razı mı? Bakın zina yapın demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor." yorumunu yaptı.

Arda Turan Hac fotoğrafına yapılan yoruma çok öfkelendi

"SEN RABBİM MİSİN?"

Bunu gören Arda Turan, çok öfkelendi ve "Sen Rabbim misin yargılıyorsun. Sen önüne bak. Güzele doğruya sevket... Yanımda mıydın? Allah rahmetini sen nerden bileceksin?" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Geçen haftalarda sosyal medyada özel hayatıyla gündeme gelen haberler üzerine yıldız futbolcu, dayısı ve Barcelona'da aynı evi paylaştığı erkek arkadaşlarıyla canlı yayın yapmış ve bu sırada eleştirel yorum yapan bir kadın takipçisine "Günahı sevabı Allah'a bırak. Sen çok biliyorsun." diyerek çıkışmıştı.

Arda Turan Hac fotoğrafına yapılan yoruma çok öfkelendi

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