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Arda Turan kankalarıyla buluştu

Türkiye'ye dönen Arda Turan, yakın arkadaşlarıyla felekten bir gece geçirdi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 07:02..
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Arda Turan, Burak Yılmaz, Tolga Zengin’le Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay, önceki akşam Arnavutköy'de buluştu. Bu sıralar spor ve magazin gündeminin en çok konuşulan ismi Arda Turan, yakın arkadaşlarıyla yılbaşı partisi düzenledi.

Arda Turan kankalarıyla buluştu

FELEKTEN BİR GECE

Mekanın üst katında bir bölümü kapatan grup, saz ekibi çağırarak eğlendi.

"İLİŞKİ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Çıkışta muhabirlere selam veren gruptan Arda Turan, “Aslıhan Hanım’la ilişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna “Bizim ilişkimiz çok güzel gidiyor. Bir ayrılık yok. Şu an beraberiz. Siz ayırıyorsunuz, siz barıştırıyorsunuz” yanıtını verdi.

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