Arda Turan: Sıla'ya destek vereceğim

Sıla Gençoğlu, darp edildiğini belirterek eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kendisine yöneltilen suçlamayı reddeden Kural ise, daha sonra başta Gençoğlu olmak üzere tüm kadınlardan özür dilemişti.

"İKİSİ DE ARKADAŞIM"

Geçen günlerde Berkay Şahin ile ettiği kavgayla gündeme gelen ve şarkıcının eşini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Turan, Kural ve Gençoğlu arasında yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulundu. "İkisi de benim arkadaşım ama bu çirkin olayda Sıla'nın yanındayım" diyen Turan, "Sıla merak etmesin. Her zaman ona destek vereceğim" ifadesini kullandı.