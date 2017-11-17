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Arjantin donanmasının denizaltısından haber alınamadı

2 gün önce 40 kişilik mürettebat ile denize açılan Arjantin donanmasına ait denizaltıdan haber alınamadığı açıklandı.

17.11.2017 - 22:22
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Arjantin Donanmasının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Ushuaia şehrinden, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki Mar del Plata'ya gitmekte olan ARA San Juan denizaltısıyla 48 saattir telsiz bağlantısı kurulamadığı belirtildi.

Açıklamada, Alman yapımı dizel elektrikli denizaltıda en az 40 kişilik mürettebatın görev yaptığı kaydedildi.

Arjantin donanmasının denizaltısından haber alınamadı

"BİR İZ BULAMADIK"

Yetkililer, henüz "kayıp" statüsünde değerlendirilmeyen denizaltıyla haberleşmenin yeniden sağlanabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, Todo Noticias televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Denizaltının nerede olduğuna dair henüz ciddi bir iz bulamadık." ifadelerini kullandı.

Arjantin donanmasının denizaltısından haber alınamadı

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