Arjantin'de senato kürtaj yasasını reddetti

Arjantin'de Senato, tercihe bağlı kürtajı gebeliğin 14. haftasına kadar serbest hale getiren yasa tasarısı reddedildi. Senato'da 15 saat süren oturumda görüşülen tasarı, 31'e karşı 38 oyla geri çevrildi.

DESTEKÇİLERİN BÜYÜK HEYECANI

Tasarının destekçisi ve karşıtı olan gruplar yağan yağmura karşın Kongre dışında bekleyerek, dev ekranlardan oturumu izledi. Kararın açıklanmasıyla kürtaj yanlıları büyük hayal kırıklığına uğrarken karara sevinenler ise gözyaşlarına boğuldu.

YAKIP YIKTILAR

Yasayı destekleyenlerden bazıları da ağlamakla yetinmeyip sokakları yakıp yıktı, polislerle çatıştı. Göstericiler çevredeki bina ve araçlara molotof attı.

Buennos Aires'de polislerin de müdahale ettiği eylemlerde göstericiler yerlerde sürüklenerek yaka paça edildi, gözaltına alındı.

ŞİLİ'DE ÇATIŞMA

Arjantin'de yapılan bu oylama, komşusu Şİli'de de karşılık buldu. Arjantin'de yapılan oylamaya destek veren kürtaj yanlıları, karar sonrasında polislerle çatışırken polisler de göstericilere şiddetli müdahalelerde bulundu.

TARTIŞMALI KÜRTAJ YASASI

Ülkede yoğun tartışmalara yol açan tasarı, Katolik Kilisesi ve muhafazakar doktorlar ile feminist gruplar ve onları destekleyen tabip örgütlerini karşı karşıya getirmişti.

Parlamentonun alt kanadında kabul edilen tasarı, onay için Senato'ya sunulmuştu. Devlet Başkanı Mauricio Macri, Senato'nun onaylaması halinde tasarıyı imzalayacağını belirtmişti.

Arjantin'de kürtaja halen ancak tecavüz vakalarında ve sağlığı etkileyebilecek hallerde izin veriliyor.