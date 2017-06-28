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Arka Sokaklar oyuncularının aylık kazançları

Şevket Çoruh ve Zafer Ergin'in 100'er bin lira aldığı dizide, çocuk oyunculara 30'ar bin lira veriliyor.

28.06.2017 - 07:15
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan 'Arka Sokaklar'da oyuncuların ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı.

ÇOCUK OYUNCULARA 30'AR BİN LİRA

Ekran başındakileri derinden sarsan bir bölümle sezon finalini yapan 'Arka Sokaklar'da çocuk oyuncular ve Suat'ın eşi rolündeki Figen Evren aylık 30 bin lira alırken; Şevket Çoruh ve Zafer Ergin 100'er bin lira alıyor.

Arka Sokaklar oyuncularının aylık kazançları

ÖZGÜR OZAN 90 BİN LİRA ALIYOR

Özgür Ozan'ın aylık 90 bin lira aldığı dizide Ozan Çobanoğlu ve Özlem Çınar 55, Alp Korkmaz ise 75 bin lira alıyor.

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