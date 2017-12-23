Arzu Bahar’dan öyküler: Kovulmadım Ben Ayrıldım

Türk Edebiyatı’nın yeni kadın öykücülerinden Arzu Bahar, ilk kitabıyla edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz aylarda Alakarga Yayınları etiketiyle kitapseverlerle tanışan Kovulmadım Ben Ayrıldım, Bahar’ın hayata dair içten öykülerinden oluşuyor.

İstanbul doğumlu yazar, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde mezun oldu. Yazmaya büyük aşkla bağlı olan Baharı’ın ilk öykü ve yazıları, Öykü Gazetesi, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü Dergisi, Öykülem, Lacivert, Roman Kahramanları, Edebiyatist, Edebiyat Nöbeti gibi dergilerde yayımlandı.

KİTAP AKICI DİLİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Sonda söyleyeceğimi başta belirtmek istiyorum. Arzu Bahar’ın ilk kitabı olmasına rağmen iyi iş çıkartmış. Nitekim kitabı elime aldığımda akıcı ve sade üslubu sayesinde bir solukta okudum. Bahar, edebiyatımızda öykü türünün önemli temsilcilerinden olacağını bu kitabıyla kanıtlıyor.

Kitapseverleri Kovulmadım Ben Ayrıldım’la selamlayan Arzu Bahar, kaleme aldığı öykülerini bir solukta okuyacaksınız.

USTA KALEMDEN ÇIKAN ÖYKÜLER

Edebiyat çevrelerinin yakından tanıdığı Bahar, kitabında okurlarını kolaycılığa sevk etmeyerek, vermek istediğini aktararak köşesine çekiliyor. Ununu elemiş, eleğini asan biridir o. Bilhassa ‘Salınım’ öyküsünde satır aralarında gizlediği ana iletiyi dikkatli okurların gözünden kaçmasa gerek. Yazar, hayatımızda etki eden duygu yoğunluğunu, özlemleri, aşkları, ihtirasları, ayrılıkları, kavgaları, kaleminin ucuna usta yerleştirmiş.

Yazar, Arzu Bahar

Okurları boğmadan, sıkmadan onları kendi yerine koyarak yazmış kitabını. Arzu Bahar’ı okurken kitapla savaş vermiyorsunuz, aksine dudaklarınızın arasına yerleştirdiğiniz cümleleri yutmakta hiç zorlanmıyorsunuz.

Her yazar, eserini kaleme alırken yaşadığı toplumsal çevrenin akislerini satırlarına ilham kaynağı olarak alır. Arzu Bahar da, yaşadığı topluma yabancı olmayan bir yazı işçisidir. Hikâyelerinde insana dair ne varsa bulabiliyorsunuz.

AŞKLARIMIZI HATIRLATAN MAHALLE KÖŞELERİ

Hepimizin yaşadığımız mahallede yolunu gözlediğimiz kadınlar olmuştur. İçten içe gönlümüz kayar, bir bakışı için köşe başında zaman öldürerek saatlerce beklemeyi yeğleriz. Sadece sen âşık değilsin ona, senin gözlerinden başkaları da bakar o kadına.

Dedikodusu çıkar mahallede, milletin ağzı torba değil ki büzesin. Herkes onu konuşur, zengin bir adama metreslik ettiğini, ya da kötü yola girdiğini, bir gün onunla bir gün başkasıyla yatıp kalktığına dair onur kırıcı laflar edilir arkasından.

Bütün bunların konuşulmasının altındaki tek neden ise o kadının çok güzel olmasıdır.

Kitabın sayfalarını usulca çevirirken “Eda” öyküsüne gelmişim.

Okudum...

EDA...

Eda öyküsü, yukarıda bahsettiğim ana denklemler sarmalında gelişiyor. Bütün asılsız söylentilerden kurtulmak için mahallede kendisine tabiri caizse yanık olan delikanlıyı çay bahçesine çağırıp “evlen benimle” dediğinde bir kez daha anlıyorsunuz toplum baskısının bazı ulvi değerlerden ağır bastığını.

Arzu Bahar 15 öyküyü kitabına koymuş. Hepsi birbirinden güzel ama ben en çok “Eda” yı sevdim.

“Öykü, başka bir türe ulaşmak için üstüne basıp yükselebileceğiniz bir şey değildir” diyen Arzu Bahar’ın bu hakikatli cümlesi kadar, hayatın gerçeğinden fışkıran öyküler yumağıdır Kovulmadım Ben Ayrıldım.

KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE İŞLENEN SATIRLAR

Yazar, bir kuyumcu titizliğiyle nakış nakış işlemiş satırlarını, örgü örer gibi, dikkatli, sabırlı. Ağzınızda eriyen cümleler size doyma hissi veriyor. Arzu Bahar’ı okuduğunuzda kendi yaşantınızdan bir parça bulacaksınız. Bu kitapla Bahar’ın iyi bir gözlemci olduğunu da anlamış oldum.

Zira keskin bakış açısıyla bütünleşen satırlar sonucunda ortaya nefis öykülerden oluşan bir kitap çıkmış.

Arzu Bahar, gururla Kovulmadım Ben Ayrıldım diyor.

Yazar: Arzu Bahar

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Dili: Türkçe

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 130

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