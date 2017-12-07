taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.049
USD
3,8657
EURO
4,5618
ALTIN
156,26
PETR
61,5500

ASELSAN sayısal takograf üretti

ASELSAN, dünyada sadece birkaç ülkede imal edilen sayısal takograf cihazını Türkiye'de üreterek, 1 milyar euro'ya yakın döviz çıkışını engelleyecek.

AA | 07.12.2017 - 14:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ASELSAN, yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla birçok yenilikçi ürün üretiyor. Ortaya koyduğu ürün ve çözümlerle savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunan ASELSAN, askeri teknolojilerin sivilleştirilerek ticarileştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor. Şirket, mevcut bilgi birikimiyle sivil alandaki çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözümler sunuyor.

ASELSAN, çalışmaları kapsamında dünyada sadece birkaç ülke tarafından yapılabilen "sayısal takograf cihazı"nı üretti.

ASELSAN sayısal takograf üretti

TÜRKiYE'YE 1 MİLYAR EURO KAZANDIRACAK

Yerli ve milli sayısal takograflar araçlarda kullanılmaya başlandı. Sayısal takograf cihazı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüm kamyon, kamyonet ile 9 ve daha fazla yolcu taşıyan araçlarda zorunlu olarak bulunuyor. AB, Türkiye’den gelen tüm otobüs ve kamyonlarda da bu cihazı zorunlu kılıyor. Cihazın Türkiye'de benzeri araçlarda kullanımı için düzenleme yapıldı.

Türkiye, AB ülkeleri ve AB’ye yönelik karayolu taşımacılığı yapan diğer ülkeler de hesaba katıldığında, sayısal takograf için yıllık 1 milyonun üzerinde bir pazar bulunuyor. Takograf kullanılan araç sayısı ve bu alandaki dönüşüm ihtiyacı dikkate alındığında ASELSAN'ın çözümü, Türkiye'den 1 milyar euro'ya yakın döviz çıkışını engelleyecek.

ASELSAN sayısal takograf üretti

DÜNYADAKİ DÖRDÜNCÜ ÜRETİCİ

Yolcu ve yük taşımacılığının büyük kısmının karayoluyla yapıldığı Türkiye, Avrupa’da çalışan 60 bin araçlık filosuyla uluslararası karayolu taşımacılığında dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Eski nesil takograflar, manipülasyonlara son derece açık olduğundan trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına yol açabiliyor. ASELSAN’ın ürettiği sayısal takograflar ve etkili denetim metotlarının buna son vermesi bekleniyor. Araçlar sayesinde çalışma süreleri ve hız ihlalleri şeffaf şekilde izlenebilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen cihaz, aracın hızını ve kullanan sürücülerin kullanım sürelerini kimlikleriyle beraber otomatik veya yarı otomatik kaydediyor, kriptolu yapısıyla kayıt sistemine dışarıdan müdahale edilmesine izin vermiyor.

Şirket, AB Ortak Araştırma Merkezi'ndeki "Birlikte Çalışabilirlik Testleri"ni ilk başvurusunda başarılı şekilde geçerek sertifikalandırılan STC-8250A cihazıyla dünyadaki dördüncü üretici oldu.

İlginizi Çekebilir
NASA'dan dünya ekonomisini tehdit eden asteroit projesi
Güneş Sistemi'nde yer alan 200 kilometre genişliğindeki asteroit, dünya ekonomisinde deprem etkisi yaratabilir.
Eski NASA mühendisi Rober kumda yüzdü İZLE
Eski NASA mühendisi Mark Rober, özel bir alana koyduğu kumları akışkan hale getirdi.
Instagram'dan hikaye arşivi özelliği
Instagram bugün 2 yeni özelliğini açıkladı. Bunlardan biri, uzun zamandır beklenen hikaye arşivleyebilmeydi.
Eski NASA mühendisi kumda yüzdü İZLE
Eski NASA mühendisi Mark Rober, özel bir alana koyduğu kumları akışkan hale getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

36
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

91
Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

Hakan Atilla'nın ilk sorgu anına ait görüntüler

58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

94
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

150
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

108
Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM