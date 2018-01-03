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Asena Atalay kitap yazacak

Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Asena Atalay, yaşadıklarını kaleme almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 13:16..
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Asena Atalay kitap yazacak

28 yaşındaki Asena Atalay, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak. Bugünlerde sunuculuk yapan Asena Atalay, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.

Oğulları Çınar’ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan Asena Atalay ile Caner Erkin, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı.

"ALLAH ÇOCUĞU KURTARSIN"

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar'ın velayetini almak için açtığı davanın duruşmasında sık sık sesler yükseldi. Asena Atalay gözyaşlarını tutamazken, hakim “Çınar'ı Allah iki taraftan da kurtarsın, benim anladığım budur.” demişti.

Asena Atalay kitap yazacak

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