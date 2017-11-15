taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.148
USD
3,8928
EURO
4,5905
ALTIN
160,34
PETR
61,4000

Asena Atalay ve Tan Taşçı barıştı

Asena Atalay ile Tan Taşçı önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda eğlendi.

15.11.2017 - 09:31
  1. Haberler
  2. Magazin

Sunucu Asena Atalay, 2010’da evlendiği futbolcu Caner Erkin’den oğulları Çınar’a rağmen Şubat 2016’da boşanmıştı.

YAZ BİTİNCE AŞK DA BİTMİŞTİ

Geçen Ağustos’ta şarkıcı Tan Taşçı ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan sevgililer Ekim’de ayrılmıştı.

Asena Atalay ve Tan Taşçı barıştı

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Ancak birbirlerini unutamayan aşıklar, yeniden bir araya geldi. Asena Atalay ile Tan Taşçı önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda barışı kutladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendiler. Asena Atalay kapıda habercilerin beklediğini öğrenince tedirgin oldu.

Durumu Tan Taşçı’ya iletti. Kulüpten ayrı çıkan sevgililer daha sonra aynı otomobile bindi.

İlginizi Çekebilir
Pelin Karahan: Günde 15 kez konuşuyoruz
Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.
Arzu Sabancı Hacı Sabancı'ya gelen yorumlara isyan etti
Soyetenin en güzel kadınlarından olan Arzu Sabancı, büyük oğlu Hacı Sabancı’ya sosyal medya üzerinden gelen yorumlara tepki gösterdi.
Kutsi ve Feyza Çıpa evleniyor
Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir AVM çıkışı görüntülenen Feyza Çıpa, Kutsi ile evlilik kararı aldıklarını açıkladı.
Hadise'nin klibinden sonra imajı da taklit çıktı
Hadise'nin yeni klibinin çalıntı olduğu iddialarının yankısı sürerken popçunun imajının da kopya olduğu iddia edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

PYD DEAŞ'lıları Rakka'dan tahliye etti

84
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

66
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

213
47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

47 üniversite öğrencisi ölümden döndü

32
Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

Seçmen dağılımına göre Atatürkçülük

80
Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

Avrupa'nın gözü Türkiye-Rusya ilişkilerinde

45
Yassıada'nın son hali tepki çekti

Yassıada'nın son hali tepki çekti

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM