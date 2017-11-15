Asena Atalay ve Tan Taşçı barıştı

Sunucu Asena Atalay, 2010’da evlendiği futbolcu Caner Erkin’den oğulları Çınar’a rağmen Şubat 2016’da boşanmıştı.

YAZ BİTİNCE AŞK DA BİTMİŞTİ

Geçen Ağustos’ta şarkıcı Tan Taşçı ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan sevgililer Ekim’de ayrılmıştı.

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Ancak birbirlerini unutamayan aşıklar, yeniden bir araya geldi. Asena Atalay ile Tan Taşçı önceki akşam Karaköy'deki bir mekanda barışı kutladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendiler. Asena Atalay kapıda habercilerin beklediğini öğrenince tedirgin oldu.

Durumu Tan Taşçı’ya iletti. Kulüpten ayrı çıkan sevgililer daha sonra aynı otomobile bindi.