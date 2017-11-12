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Asena dudaklarına silikon yaptırdı

Son zamanlarda ortalıklarda görünmeyen Asena Atalay'ın dudaklarına silikon yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.

12.11.2017 - 17:21
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Vücudunda ve yüzünde birçok estetik bulunan Asena Atalay, göğüslerine taktırdığı silikonun ardından şimdi de dudaklarına dolgu yaptırdı. Asena'nın dudağını arı sokmuş gibi bir hali vardı.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE RAHATSIZ OLDU

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in geçen yıl boşandığı eski eşi Asena Atalay, önceki gün makyajsız ve özensiz haliyle göze battı. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Atalay'ın dudağına yaptırdığı dolgu dikkat çekti. Atalay yüzünü, saçlarını önüne atarak gizlemeye çalıştı.

Asena dudaklarına silikon yaptırdı

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