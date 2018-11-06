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Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı

Üsküdar Meydanı'nda İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında asfaltın hemen altında kalıntılar bulundu.

DHA | 06.11.2018 - 11:28..
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İSKİ, Üsküdar Meydanı'nda  yağmur suyu ve atık su kanalı çalışması yapıyor.  Hakimiyeti Milliye Caddesi boyunca devam eden çalışmalar sırasında asfaltın yaklaşık 1 metre altında tarihi kalıntılara rastlandı.

Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bununu üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Müze 5 arkeolog görevlendirerek arkeolojik kazıya başladı. Kazı çalışmaları sırasında çıkan dükkan, konut gibi Osmanlı dönemi mimari yapıların belgeleme çalışmaları devam ediyor.

Çevredekiler tarihi kalıntılara sahip çıkılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kampanyada, kalıntıların kaldırılmasına tepki gösteriliyor.

Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı

Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı

Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı

Üsküdar'da asfaltın altından tarih çıktı


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