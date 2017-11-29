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Asgari ücretteki düşüş geçim indirimiyle önlenecek

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılının son dört ayında 1404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

AA | 29.11.2017 - 08:17..
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  2. Ekonomi

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

MAAŞLAR ASGARİ ÜCRETİN ALTINA DÜŞMEYECEK

Yeni torbayla, çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında 1404 liranın (net asgari ücret) altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklendi.

Buna göre, gerek bekar ve çocuksuz asgari ücretliye gerekse net ücreti 1404 liranın altına düşecek ücretlilere, elde edecekleri net ücretleri 404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

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