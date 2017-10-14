Aşık penguen hayatını kaybetti

Japonya'da bir çizgi film karakterinin bulunduğu kartona aşık olduktan sonra bir anda üne kavuşan Grape-kun, sevgilisinin yanında hayata gözlerini yumdu.





AŞK ACISI İLE ÜNLÜ OLDU

20 yaşındaki Grape-kun, Japonya'nın Miyaşiro kentindeki Tobu Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyordu. Grape, 10 yıl ilişki yaşadığı dişi penguen Midori'nin kendisini daha genç bir penguen için terk etmesinden sonra Hululu adlı çizgi film karakterinin kartonuna aşık olmuştu.

SEVGİLİSİ SON ANA KADAR YANINDAYDI

Hayvanat bahçesi yetkilileri, kısa bir süre hastalık geçiren Grape'in hayatını kaybettiğini ancak karton sevgilisinin son ana kadar yanında olduğunu açıkladı.

Daha önce sevgilisi yanlışlıkla yanından alınmış, arkasından sevimli hayvan bunalıma girmişti. Basına yansıyan haberler ve gelen tepkiler üzerine hayvanat bahçesi yetkilileri yeniden karakter ile pengueni buluşturmuş, ancak küçük penguenin mutluluğu kısa sürmüştü.



