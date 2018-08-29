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Asırlık şapkalar gün yüzüne çıktı

Kastamonu'da, 2 bin yıl öncesinden günümüze kadar kullanılan yaklaşık 100 şapkanın da yer aldığı karma sergi açıldı.

AA | 29.08.2018 - 09:08..
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve şapka inkılabının 93. yıl dönümü dolayısıyla Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde karma sergi düzenlendi.

ANADOLU'NUN ŞAPKA KÜLTÜRÜ

Sergide, resim, el işi ürünler ve yöreye özgü kıyafetlerin yanı sıra 2 bin yıl öncesinden bugüne kadar Anadolu'daki şapka kültürünü yansıtan 100 şapkanın da yer aldığı örnekler sunuldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin ve şapka inkılabının tarihte çok önemli olduğunu söyledi.

Asırlık şapkalar gün yüzüne çıktı

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Yoğun katılımın olduğu şapka sergisi yarına kadar devam edecek.

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