Aşkın Nur Yengi’den iddiaları doğrulayan hareket

Ünlü şarkıcı, Bilginer’in yıllar önce kendisine evlenme teklifi yapmak için aldığı ve ayrılınca parmağından çıkardığı tektaşı yeniden takmaya başladı.

DEĞERİ TAM 300 BİN TL

Yengi’nin değeri 300 bin TL olduğu öğrenilen dev pırlanta taşlı yüzüğü altı yıl sonra sandıktan çıkarması, Nazlı adında bir kızları olan çiftin barıştığı iddialarını güçlendirdi.

İkilinin barıştıkları haberleri usta oyuncunun Zerrin Tekindor’dan ayrılmasından hemen sonra çıkarken taraflar konuyla ilgili sessizliklerini koruyor.