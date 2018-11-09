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Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Botswana ve Namibya sınırındaki Chobe Nehri'nde yüzlerce bufalonun, bir aslan sürüsü tarafından kovalandığı ve nehire doğru koştukları için boğulduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 04:58..
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Bölgede pansiyon işleten görgü tanığı Simone Micheletti, bufalo sürüsünün nehrin diğer yakasını çok dik olması nedeniyle tırmanamadığını, sürüde panik çıkması nedeniyle yaşanan izdihamda hayvanların boğulduğunu anlattı.

YAKAŞIK 400 BUFOLA TELEF OLDU

Görgü tanığı ayrıca, hiç bu kadar çok sayıda bufalonun birden boğulduğunu duymadığını da vurguladı.

Botswanalı yetkililer 400 kadar bufalonun telef olduğunu tahmin ediyor.

Bölge halkının bufaloları toplayıp, yemek için evlerine götürdüğü bildirildi.

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

ALIŞILMAMIŞ BÜYÜKLÜKTE BİR SÜRÜ

Micheletti, 1000 kadar hayvandan oluşan bufalo sürüsünün de alışılmıştan çok daha büyük olduğunu belirtti.

Micheletti, olay yerinin fotoğraflarını da çekti.

Önceki gece aslanların çok fazla kükrediğini aktaran Micheletti, ertesi sabah nehir kıyısına gittiğinde yüzlerce ölü bufaloyla karşılaştığnı belirtti.

Gece saatlerinde çok fazla bulut olduğunu anlatan görgü tanığı, bulutların ay ışığını kapatması nedeniyle bufaloların aslanları göremediği ifade etti.

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

BİR DEFADA 50 BUFALO ÖLMÜŞTÜ

Botswana Çevre Bakanlığı'nın açıklamasında da Chobe Nehri'nde böyle toplu hayvan ölümlerinin sık görüldüğünü vurgularken, Micheletti bu kadar çok sayıda hayvanın boğulduğunu hiç duymadığını, duyduğu en büyük toplu boğulma vakasında 50 kadar bufalonun öldüğünü söyledi.

Yetkililerin verdiği izinle çevre halkı, boğulan bufaloları yemek için toplayıp, götürdü.

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