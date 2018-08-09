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Aslı Enver - Murat Boz pişti oldu

Aslı Enver arkadaşları ile balıkçıya gitti. 20 dakika sonra içeri eski sevgilisi Murat Boz girdi Aslı balıkçıyı terk etti.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 08:33..
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Güzel oyuncu Aslı Enver önceki akşam Kuruçeşme’deki Marina Balık’ta yemekteydi. Yanında 2011’de biten ‘Kavak Yelleri’ dizisinden rol arkadaşları Ceren Moray ve Didem İnselel vardı.

MURAT GİRDİ, ASLI GİTTİ

Aslı Enver lokantadan Instagram paylaşımı yaptı. İddiaya göre; 20 dakika sonra kapıdan içeri 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Murat Boz girdi.

Aslı Enver - Murat Boz pişti oldu

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Aslı Enver mekanı terk etti. Aracına giderken telefonu çaldı. Kısa bir konuşma yapıp kapattı. Muhabirlerin “Murat Boz geldiği için mi çıktınız?” sorusuna “Konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

Ceren Moray, “Aaa yoksa siz Aslı’yı yakaladınız m? Kurban olurum yazık ya. Murat diye biri gelmedi. İçeri böyle biri girdiyse kimliğine bakmadık. Restoranda martılar, Didem, Aslı ve ben vardık” dedi.

Aslı Enver - Murat Boz pişti oldu

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