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Aslı Enver: Reklam için ayrılmadık

Aslı Enver, yeni çekecekleri “Canım Kardeşim 2”nin gündeme gelmesi için Murat Boz’la ayrılık oyunu oynadıkları iddiasına yanıt verdi.

09.06.2017 - 06:57
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DD

Ayrıldıklarını açıkladığı günün akşamında Murat Boz’la buluştuğu ortaya çıkan Aslı Enver, sessizliğe bürünmüştü.. Ünlü oyuncu, önceki gün Bebek’teki bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

REKLAM İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Enver, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlamak istemedi. Ayrılık hakkında yöneltilen soruların hiçbirine yanıt vermeyen oyuncu, Murat Boz’la yeni filmlerinin reklamını yapmak için ayrılık oyunu oynadıkları iddiası sorulduğunda ise suskun kalamadı.

"FİLMİN REKLAMA İHTİYACI YOK"

Sevgilisiyle başrolü paylaştığı "Kardeşim Benim”in devam filmi için kamera karşısına geçeceği konuşulan Aslı Enver, “Filmin böyle bir reklam çalışmasına ihtiyacı yok” dedi. Keyifsiz olduğu gözlenen oyuncu, aracına bindikten sonra hızla uzaklaştı.

Aslı Enver: Reklam için ayrılmadık

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