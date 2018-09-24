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Aslı Enver sinirlendi

Bugüne kadar Murat Boz'dan ayrılık nedeniyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Aslı Enver, sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 09:16..
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DD

Güzel oyuncu Aslı Enver, evli bir iş adamıyla aşk yaşadığı iddia edilmesine isyan etti.

EVLİ VE ÇOCUKLU

Bir gazetede yer alan habere göre, 5 ay önce Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver, kumral ve renkli gözlü bir iş adamıyla tanıştı. İkilinin, arkadaşlığı hızla aşka dönüştü. İş adamının romantik jestleriyle ayakları yerden kesilen Aslı Enver'in bu rüyası kısa sürdü. Gizemli iş adamı, güzel oyuncuya evli ve çocuklu olduğunu ancak eşiyle yakın zamanda boşanacağını söyledi. Ancak bu durumu kabul etmeyen Aslı Enver'in, iş adamına mutluluklar dileyerek hayatından çıkardığı öğrenildi.

"HUKUKİ HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Aslı Enver, bu haberlerin ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı: "Bugüne kadar asla doğruluk payı olmayan, çirkin iddialarla yapılan,ayrılık sebebi olarak gösterilen hiçbir haber için açıklama yapmadım. Ancak devamlı evli ve çocuklu kişilerle adımı kullanarak, gerçeklik payı olmayan 'iddia edildi' denilerek haberler yapılması artık beni de ailemi de ciddi derecede üzüyor ve yıpratıyor. Bu haberi ortaya atan Instagram hesabı ve gazeteyle de ilgili hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Bundan sonra bu tarz haberler için de hukuki hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim."

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