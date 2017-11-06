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Aslıhan Doğan Arda Turan'ı altıncı kez affetti

Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül'de bitmişti.

06.11.2017 - 07:59
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Aslıhan Doğan Arda Turan'ı altıncı kez affetti

Adı son bir yılda Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile anılan Arda Turan, sevgilisinin sabrını taşırmıştı. Aslıhan Doğan sonunda "Artık bitti, dönüşü yok" demişti.

1 AYDIR BERABERLER

Posta'da yer alan habere göre, Arda turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan'ın Çubuklu'da ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti. Kapıda eski sevgilisini saatlerce bekleyen ve art arda mesajlar gönderen Turan, Doğan'dan "barışmam" cevabı aldı. Hemen araya ortak arkadaşını sokan Arda sonunda eski sevgilisine özrünü kabul ettirdi. Çift 1 aydır birlikte.

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