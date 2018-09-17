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Aslıhan Gürbüz'ü çıldırtan istek

Takipçisinden gelen istek, Aslıhan Gürbüz'ü kızdırdı.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 15:21..
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Aslıhan Gürbüz'ü çıldırtan istek

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sevilen oyuncusu Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinin isteği karşısında adeta çıldırdı.

"ASLIHAN BİZİ TATİLE GÖNDER"

Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan Hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada... Kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesajını görünce çıldırdı.

"PES DİYORUM"

Ünlü oyuncu bu garip isteği "Artık pes diyorum" mesajıyla paylaştı. Gürbüz, sosyal medya üzerinden gelen yardım taleplerini dikkate almadığı belirterek "Güvenilir dernekler varken neden tanımadığım kişilere para vereyim" dedi.

Aslıhan Gürbüz'ü çıldırtan istek

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