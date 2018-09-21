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Aslışah Alkoçlar: Evlilik neden olmasın

Aslışah Alkoçlar, sevgilisi Altuğ Leblebici ile bir projenin tanıtımına katıldı.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 09:43..
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Ulus'ta özel bir hastanede akciğer kanserine karşı farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Aslışah Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar ve sevgilisi Altuğ Leblebici ile birlikte katıldı.

"SONU NE OLACAK BELLİ DEĞİL"

Anneannesi Hülya Koçyiğit akciğer, annesi Gülşah Alkoçlar da meme kanserini yenen Aslışah Alkoçlar, zorlu günleri şöyle anlattı: “Bu çok korkutucu bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Kaybetme korkusu çok vardı. Belirsizlik çıldırtan bir şey. Sonunun ne olduğunu bilmediğiniz bir döneme giriyorsunuz” dedi.

Aslışah Alkoçlar: Evlilik neden olmasın

Sevgilisi Altuğ Leblebici ile de objektife poz veren Aslı Alkoçlar, ilişkisinin çok iyi gittiğini söyledi: “Güzel bir ilişkim var. Türkiye’ye temelli döndüm. Bundan dolayı çok mutluyum. Eğitimlerim de bitti. Çalışmaya başlayacağım.”

Muhabirlerin evlilik teklifi gelip gelmediği sorusunu Alkoçlar, “Teklif daha gelmedi. İleride neden olmasın? Düşünülmesi gereken bir şey” diye yanıtladı.

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