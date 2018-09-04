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Aspir nedir

Aspir; Amerika, Meksika, Hindistan'da yetişen bir bitki türüdür.

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  2. Sağlık

Aspir; devedikeni ve ayçiçeği bitkisine benzer. Bu bitkinin yağı Hindistan'da genellikle yemeklere kullanılır.

BİRÇOK SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜM SUNAR

Aspir bitkisi, omega-6 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Kalp sağlığına da iyi gelmekle kalmaz, aynı zamanda kolestrolü düşürür, felç gibi sağlık sorunlarına da iyi gelir.

Aspir nedir

SAÇ VE CİLDE BİREBİR

Saç ve cilt sağlığı için de kullanılır. Cilt gözeneklerinin açılmasını sağlar. Sivilce, siyah nokta gibi cilt problemlerine karşı iyi gelir. Cilt hücrelerini yenileyici etkisi bulunmaktadır. Yaşlanma belirtilerini azaltır.

BALGAM SÖKÜCÜ ETKİSİ VAR

Göğüs tıkanıklığı, nefes darlığı gibi şikayetlere de çözüm sunar. Aspir bitkisinin balgam söktürücü etkisi de bulunur.

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