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Astigmat nedir

Astigmat, net görmemizi engelleyen bir göz bozukluğudur.

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İyi ve net bir görme için göz içi dokularının bir uyum içinde dışarıdan gelen ışığı tek bir noktada toplayıp net görüş sağlaması gerekmektedir.

Kornea veya lensteki kırıcılık olayının farklarından dolayı ışığın tek bir noktada toplanamaması ve açılmasına astigmat denir.

Astigmat nedir

ASTİGMAT BELİRTİLERİ

Normalde kornea düzgün bir yuvarlağa sahiptir ve tek bir noktadan ışık geçmektedir fakat astigmat olanlarda kornea yumurta görünümünü alır. Tam düz olmayan korneada iki odak noktası olur bu da yatay ve dikey şekillerde kişinin görme bozukluğuna yol açar.

Astigmat nedir

Astigmat hastaları dikey ve yatay yazıları flu görür.

- Net görmeme, bulanık görme

- Işıkları saçılmış olarak görme

- Dikey ve yatay çizgilerde bozulma

- Uzaklık arttıkça netlik kaybı

- Uzun paragraf okumalarında harflerin bir araya girmesi

- Gözlerin erken yorulması

ASTİGMAT TEDAVİSİ

Astigmatlı gördüğümüz görüntüler keskin sınırlı ve net değildir, ışıkları saçılmış ve etraflarında başka ışık hareleri varmış gibi dağınık görülür. Görüntüleri net görebilmek için gözlüğe ihtiyaç duyulur. Peki, astigmatın tedavisi var mı?

Astigmat nedir

GÖZLÜK

Astigmatın 3 türlü tedavisi vardır. Birincisi klasik tedavi gözlüktür. Hekim muayenesi sonrası gözünüze uygun gözlük verilir ve gözlük sayesinde görüntüler netleşir. Fakat gözlük takmak astigmat numaranızı azaltmaz.

Astigmat nedir

LENS

Gözlük kullanmak istemeyen hastalar için diğer bir alternatif tedavisi ise lenstir. Göz doktorunuza giderek size uygun lensle astigmattan kurtulabilirsiniz.

LAZER

Gözlük veya lazer kullanmak istemeyenler için son seçenek lazer tedavisidir. Astigmattan tamamen kurtulmak isteyen hastaların çözümü lazerdir. Fakat lazer tedavisi için astigmat derecenizin yüksekliğe bakımaktadır yani her astigmat hastası lazer tedavisi olamaz. Excimer Lazer yöntemiyle tedavi edilen gözler astigmattan kurtulur. Ancak gözlük ve lens tedavisinden daha fazla maliyetli olduğunu söylemekte fayda var.

Astigmat nedir

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