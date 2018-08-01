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Astsubay Karakaya eşi ile son görüşmesini anlattı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin kalleş saldırısında eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Serkan Karakaya, "Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı. Demek ki içine doğmuş yavrumun" dedi.

AA | 01.08.2018 - 19:10..
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Astsubay Karakaya eşi ile son görüşmesini anlattı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Karakaya hayatını kaybetti.

"VATAN İÇİN İKİ CAN PARÇAMI HEDİYE ETTİM"

Sivas'ta düzenlenen cenaze törenin ardında açıklama yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Vatan için iki can parçamı verdim, hediye ettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Devletimiz de en kısa zamanda intikamını alacaktır." ifadelerini kullandı.

Eşinin ziyaretinin doğum günü amacıyla olmadığını dile getiren Karakaya, "Sürpriz bir ziyaret yapmış, 2 saat oturduk birlikte. 15 dakika sonra da indi zaten, 15 dakika sonra patladı." diye konuştu.

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Astsubay Karakaya eşi ile son görüşmesini anlattı

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"OĞLUN SENİ ÖZLEDİ"

Görüşmede neler konuştuklarının sorulması üzerine Karakaya, şunları kaydetti:

"Özlediği için çıktı, oğlum da beni özlediği için çıktı. Zaten sabah çıkarken 'Hakkını helal et' demişti. 'Saçma sapan konuşma, geleceksen gel gelmeyeceksen kal evde' dedim. 'Oğlun seni özledi' dedi. Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, umarcasına ağladı, demek ki içine doğmuş yavrumun. Allah ikisinin de mekanını cennet etsin. Vatanımız sağ olsun."

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