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Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği için düzenlenen cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Haber Merkezi | 01.08.2018 - 17:52..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain pususunda şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Karakaya'nın cenaze töreni memleketleri Sivas'ta düzenlendi.

Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

"İNLERİNE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cenaze namazından sonra açıklama yapan Erdoğan:

"Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu çocuk katili ve hanım kardeşimizin katili olarak görmüş bulunuyoruz.

İnlerine girmeye devam edeceğiz. Peşini bırakmak yok.

"MÜCADELEMİZ SON TERÖRİST KALINCAYA DEK DEVAM EDECEK"

Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek.

Bizi bölmeye, parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bunların yanında olup yol veriyorsa da peşini bırakmayacağız.

Bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadır. Şunu bilmenizi istiyorum, bu konuda hans ne der corc ne der bakmayız biz Allah ne der ona bakarız. Şimdi şehidimizi ve yavrusunu uğurluyoruz." beyanlarında bulundu.

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

Astsubay Karakaya'nın eşi ve oğlu için cenaze töreni

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