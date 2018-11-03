Asur tanrısı 31 milyon dolara satıldı

3 bin yıllık Asur tanrısı, New York’ta Christie’s Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmayla 31 milyon dolara satıldı.

EN PAHALI ASUR ESERİ

Eser böylece bugüne kadar bir müzayede evi tarafından satılan en pahalı Asur dönemi eseri olma rekorunu kırdı. 10 milyon dolardan satışa çıkarılan eser satışa sunulduğu fiyatı 3’e katladı.

ALICININ ADI AÇIKLANMADI

Tarihi eseri alan kişinin kimliği açıklanmadı. Taş oyma Apkallu olarak bilinen bir tanrıyı tasvir ediyor. Bu tür eserler, Asur kralları tarafından devasa saraylarının duvarlarını süslemek için sıklıkla kullanılıyordu.





İNGİLİZ ARKEOLOG KEŞFETTİ

Tarihi taş oyma, 1845’te İngiliz bir arkeolog olan Austen Henry Layard tarafından bulundu. O dönem Irak, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı ve Osmanlı yetkilileri bu ve başka birçok eserin yurtdışına çıkarılmasında sakınca görmedi.



