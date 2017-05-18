Asya borsaları negatif seyrediyor

Japonya'da birinci çeyrek yıllıklandırılmış büyümenin yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32 azalışla 19.553,86 puandan kapandı.
YÜZDE 0,46'LIK DÜŞÜŞ
Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,46 düşüşle 3.090,13 puandan günü tamamladı.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,27 azalışla 2.256,82 puandan kapatırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,36 azalışla 30.548,5 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,85 değer kaybıyla 25.077,7 puan seviyesinde bulunuyor.