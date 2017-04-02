Asyalı yatırımcıların gözdesi Türkiye

Türkiye'yi, Avrupa ve Orta Doğu pazarı için geçiş noktası olarak gören Asyalı yatırımcılar, son yıllarda birçok Türk şirketine yatırım yaptı.

ASYALILAR YATIRIMI TÜRKİYE'YE YAPIYOR

EY verilerine göre Çin'den Hindistan'a, Japonya'dan Malezya'ya kadar birçok Asyalı yatırımcı, 2016 yılında 15 Türk şirketine ortak oldu ya da satın aldı.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİME POZİTİF BAKIYORLAR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Asya-Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretimin AB'ye vergisiz satış sağladığını belirterek, "Çin menşeli ürünlerde gümrük vergileri yükseldiği için buradaki firmaların Türkiye'ye gelip üretim yapmaya pozitif baktıklarına işaret ederek, "Çünkü Türkiye'nin iç pazar dinamiği, üretimlerinin maliyetlerini kaldıracak kadar büyük. Tabii bu bazı sektörlerde değişiyor." ifadelerini kullandı.