ATAK helikopterine ağır abi geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Alp Havacılık'ın da görev alacağı Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, 2 farklı konfigürasyonda, 109 adet helikopterin tedarik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

2021'DE HİZMETE GİRECEK

Helikopterlerin hizmete girme tarihinin 2021 olduğunu belirten Demir, "Her ne kadar sözleşme takvimleri böyle olsa da teslimatların öne çekilmesi için tüm taraflar özverili şekilde ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

ATAK HELİKOPTERİNİN ABİSİ OLACAK

Türkiye'nin bu tür projelerle adım adım kendi helikopterini yapmaya doğru gittiğini vurgulayan Demir, özgün helikopter programının gayet başarılı sürdüğünü ifade etti. Demir, "Buna ilaveten 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarımı projemizin başladığını, bunda da Sikorsky veya diğer ortakların her zaman yer alabileceklerini belirtiyorum. ATAK helikopterimizin abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin de başladığını müjdelemek istiyorum." diye konuştu.

Projede, özgün helikopter projesinde geliştirilen 6 ton sınıfı genel maksat helikopterinin güç aktarma sistemi, rotor ve dişli kutularının kullanılarak ortak paydanın artırılması ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

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TAMAMEN SİSTEMLER

ATAK-2, tamamen milli sistemler, artırılmış faydalı yük, modern aviyonik sistemler, ortak sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetle yüksek performans gibi özelliklere sahip olacak.