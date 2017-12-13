Atalay Demirci hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan komedyen Atalay Demirci'nin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.

BYLOCK KULLANMADI YAZISI

Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, dijital materyallere ilişkin cevabın gelmediğini, Demirci'nin ByLock kaydının bulunmadığına ilişkin yazının mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Duruşmada, Demirci'nin arkadaşı Murat Kaygusuz, tanık olarak dinlendi.

FETO'YA GÖSTERİ

Mahkeme Başkanı Boztaş, Demirci'nin ABD'deki görüntülerini sorması üzerine Kaygusuz, "Atalay'a görüntüleri sorduğumda, 'Amerika'ya gittiğimde bana vatan hasreti çeken hoca efendiye gösteri yapın dediler, ben de yaptım.' dedi. Başka bilgim yok." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, dijital materyallere ilişkin yazının beklenmesine ve Bank Asya'da hesabı olup olmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Demirci, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, 17 Ağustos 2017'de yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edilmişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Demirci'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Komedyen Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter ile yazışmaları olduğu bilgisine yer veriliyor.