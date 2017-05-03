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Atalay Demirci hakkında müebbet istemi

Atalay Demirci hakkında; silahlı terör örgütü üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından iddianame hazırlandı.

03.05.2017 - 10:21
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atalay

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Demirci'nin bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci hakkında düzenlenen iddianamede, Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter'le yazışmaları olduğu hatırlatıldı.

YAZIŞMALAR İDDİANAMEDE

Demirci'nin Şükür ve Kanter ile yazışmalarının yer aldığı iddianamede, Şükür'ün "Kimse yardım etmedi" şeklindeki sözüne karşılık Demirci'nin "teselli ettiği" Şükür'ün, "Bana yardım etmiyorlar. Kullan at, benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Çok sıkıldım." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"ÇOK SIKIŞIK DURUMDAYIZ"

İddianamede, Demirci'nin Kanter ile yaptığı yazışmalarda da şu mesajlara yer verdiği kaydedildi:

"-Enes Kanter: 'Çok sıkışık durumdayız, Birçok kişi işini kaybediyor, ailesine zor bakıyor. Bizim bile Amerika'ya bölgelere ödemem gereken şeyi ödeyeceğim, yeni sezonun açılmasını bekliyorum. Onun için şu an ben de biraz sıkışığım abi, ileride olabilir de ama şu an biraz zor olabilir. Kusura bakma abi biz de diğer taraflara da yetişmeye çalışıyoruz. Yoksa bir çok hizmet duracak Allah korusun.'

- Atalay Demirci: 'Anladım Enesim biliyorum az çok tahmin edebiliyorum, Allah yardımcımız olsun hepimizin kardeşim, tedbiren takibi bırakmak zorundayım bu arada anlarsın kardeşim'

- Enes Kanter: 'Sorun değil abi'

- Atalay Demirci: 'Nelere bakarak insan avlıyorlar, ne hikayeler var bir bilsen dur bakalım geleceğiz gibi biz de oralara, ne olur dua et bize de. Allah'a emanet ol."

PARA TRANSFERLERİ

Demirci'nin para transferlerine ilişkin mali analiz raporuna da değinilen iddianamede, Demirci'nin gönderdiği EFT'lerin, havalelerin silahlı terör örgütü suçlamalarıyla ilgili soruşturma dosyalarına konu olduğu, para transferi gerçekleştirdiği bazı kişilerin ise FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler olduğu kaydedildi.

Demirci'nin FETÖ elebaşı Gülen ile fotoğrafının da basına yansıdığı belirtilen iddianamede, tanık ifadelerine de yer verildi.

Tanık Erkan K. ifadesinde, Demirci ile yetiştirme yurdundan tanıştıklarını, Demirci'nin eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışırken işten ayrılıp FETÖ'ye bağlı olan ve KHK ile kapatılan Dünya Radyo'da çalıştığını belirtti.

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