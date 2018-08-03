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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

AA | 03.08.2018 - 09:01..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU

Kıratlı böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından "en yüksek devlet memuru" oldu.

Atama kararları Resmi Gazete'deFOTOĞRAF: Metin Kıratlı

TÜM ATAMA KARARLARI

Resmi Gazete'deki diğer atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi.

Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine ise Mehmet Emin Baysa'nın ataması gerçekleştirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'deFOTOĞRAF: Fahri Kasırga

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