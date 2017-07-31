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Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline satırla zarar veren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.

31.07.2017 - 09:05
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Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

Dün, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin kaidesi üzerine çıkan Mehmet Malbora, orakla heykele zarar verdi ve "Dinimizde putperestliğe yer yoktur" diye bağırdı.

Meydanda bulunan askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilen zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

Valilik tarafından olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Siverek'te saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir."

Siverek’te Atatürk büstüne orak ile saldırı VİDEO

İŞLEMLER SÜRÜYOR

Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemlerin sürdüğü, gelişmelerin valilik tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Atatürk heykeline saldıranın akli dengesi bozuk

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