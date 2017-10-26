Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliye gerekçeleri belli oldu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST

Kararda, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un "tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali" nazara alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verildiği belirtildi. Adli kontrol kapsamında Taş ve Aksoy'un yurt dışına çıkış yasağı konulurken, ayda iki kez karakola giderek imza atmaları şartı getirildi.