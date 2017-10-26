taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.789
USD
3,7660
EURO
4,4308
ALTIN
154,41
PETR
58,2800

Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

FETÖ'nün medya yapılanması soruşturmasında serbest kalan Atilla Taş'ın tahliye gerekçesi içeride bulunduğu süre olarak gösterildi.

26.10.2017 - 15:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Atilla Taş'ın serbest kalma gerekçesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliye gerekçeleri belli oldu.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ŞARTIYLA SERBEST

Kararda, sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un "tutuklulukta geçirdikleri süre, suç vasfının değişme ihtimali" nazara alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verildiği belirtildi. Adli kontrol kapsamında Taş ve Aksoy'un yurt dışına çıkış yasağı konulurken, ayda iki kez karakola giderek imza atmaları şartı getirildi.

İlginizi Çekebilir
Balıkesir Belediye Başkanı 30 Ekim'de istifa edecek
Balıkesir Belediye Başkanı Uğur, istifa kararını 30 Ekim'de açıklayacak
CHP'den İyi Parti'ye: İş birliğini bozmayın
CHP Milletvekili Çiçek, İyi Parti'yi memnuniyetle karşıladıklarını ancak iş birliğini bozmamak için vekil transfer etmemesini söyledi.
Bekir Boydak hakkında tahliye kararı
Aralarında Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Memduh, Bekir, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da bulunduğu davada ara karar açılandı.
Suriyelilerin 'Ramazan Bayramı dönüşleri' tamamlandı
Ramazan Bayramı'nı kutlamak için Hatay üzerinden ülkelerine giden Suriyeli ailelerin Türkiye'ye dönüşleri için verilen süre doldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

Rusya termo-nükleer füzesi Satan 2'yi test ediyor

148
İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

İstanbul'da E-5'e AVM ihaneti

272
Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

Selçuk Bayraktar İHA'ların üretim sürecini anlattı

191
Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

Diriliş Ertuğrul'da Osman Gazi'li sahne

121
NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

NATO: Türkiye S-400'ü alma kararının sonuçları da olur

317
21 ülkeye büyükelçi atandı

21 ülkeye büyükelçi atandı

26
SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM