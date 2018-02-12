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Atina'dan Türkiye - Kıbrıs ilişkilerinde hadsizlik

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri üzerinde hak sahibi olmayı dileyen Atina, Türkiye engeliyle karşılaşınca haddini aştı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 15:22..
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Atina'dan Türkiye - Kıbrıs ilişkilerinde hadsizlik

Yunan Dışişleri, Türkiye'nin 'Rum tarafı'nın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını ihlal ederek uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını' iddia etti.

Atina'dan Türkiye - Kıbrıs ilişkilerinde hadsizlik


YUNANİSTAN RAHATSIZ

Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine Türkiye tarafından sert tepki verilmesi Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nı rahatsız etti.

Bölge'de (MEB) yürüttüğü gaz ve petrol arama faaliyetlerine sert tepkisinin ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan da sert bir açıklama geldi.

YASA DIŞI FAALİYET SUÇLAMASI

Yunan Dışişleri'nin açıklamasında "Türkiye'den daha fazla yasadışı faaliyette bulunmaktan geri durmasını ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını talep ediyoruz." denildi.

"KIBRIS RUM KESİMİ, İSTİKRAR KAİDESİ"

Türkiye'nin davranışlarının AB'ye aday bir ülkeye uymadığını dile getiren Yunan Dışişleri'ne göre "Kıbrıs, serinkanlı ve temkinli duruşuyla bölgede istikrar kaidesi rolü oynadığını bir kez daha teyit etti."

TÜRKİYE: KUZEY KIBRIS'IN TEPKİSİNİ DESTEKLİYORUZ

Türk Dışişleri ise 'Kıbrıs Türk halkının bu konudaki haklı endişelerini paylaştıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisini desteklediklerini, birlikte gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını ifade etmişti.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türk savaş gemilerini, MEB'deki 3 numaralı parsele İtalyan sondaj gemisi Saipem 12000'in gitmesini engellediğini öne sürmüştü.

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