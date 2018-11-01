taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5895
Euro
6.3468
Altın
1216.871
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.728

Atomları boşluktaki nesneleri çeken ışınla kıstırdılar

Bilim adamları, atomları boşluktaki nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışınla kapana kıstırmayı başardı.

AA | 01.11.2018 - 05:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Adelaide Üniversitesinde doktora öğrencisi Ashby Hilton'ın liderliğinde geliştirilen teknoloji ile ışının atomları özel bir fiber optiğin merkezinde yer alan mikroskobik deliğe çektiği belirtildi.

DAHA GÜVENLİ İLETİŞİM VE GELİŞMİŞ SENSÖRLERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Çalışmanın, yeni güvenli iletişim veya gelişmiş sensör teknolojileriyle sonuçlanabilecek yeni kuantum deneylerinin önünü açtığı ifade edildi.

Atomları boşluktaki nesneleri çeken ışınla kıstırdılar

YILDIZ SAVAŞLARI'NDAKİ GİBİ

Hilton, nesneleri çekmeye veya itmeye yarayan ışının, Yıldız Savaşları gibi bilimkurgu filmlerinde mavi ya da yeşil gösterildiğini, öte yandan tuzağın, görünmez kızılötesi ışından oluştuğunu açıkladı.

Işının, neredeyse bütünüyle gazdan arındırılmış bir haznede süzülen atomları tuzağa düşürdüğü kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları "Physical Review Applied" dergisinde yayımlandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

10
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

12
Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

Esnafların silahlı kavgası: 1 ölü 3 yaralı

6
TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

TBMM Başkanı Thandi Modise ile görüştü

2
Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

6
Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

Tekirdağ'da sahte deterjan üreten kişi yakalandı

2
NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

NATO'dan Rusya'ya nükleer füze uyarısı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM