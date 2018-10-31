Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Roman ödülü, Uyanan Güzel'in yazarı Jale Sancak ve Sıfır'ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül Camekân kitabıyla Mehmet Can Doğan’a değer görüldü.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, Bihaber kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Ecza Kışı kitabıyla Oğulcan Kütük ve Ters Akıntı kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.

"TARİH İÇİNDE SÜRÜKLEYEN BİR ROMAN"

Seçici Kurul’un Onur Caymaz’ı ödüle şu gerekçeyle açıkladı, "İnsanlık tarihinin ilk terör eyleminden, Nazi toplama kamplarına, oradan da 1981 darbesine, olayları ve kişileri bağlayarak kurgulanmış bir yapıya sahip ‘Sıfır’ romanının ana teması hiçlik ve varlık arasındaki ilişki temelinde gelişiyor ve hiçlikten varlık doğabilir mi sorusuna cevap arıyor. Okuru elinden tutarak tarih içinde sürükleyen bir roman."





UMUTSUZLUKTAN AŞKA

Jale Sancak’ın ödüle değer görülme gerekçesi ise Seçici Kurul tarafından "Renkler, dokular ve seslerin anlatısında Jale Sancak, kayıp bir şehirde kıyamet öncesi umutsuzluğun nasıl aşk ile umuda dönüşebildiğini ve inancın sevgiyle yeniden yeşerttiği bir dünyayı anlatıyor" ifadeleriyle belirtildi.

ÖZEL TEŞVİK ÖDÜLÜ FATİH BAHA AYDIN'A

2018 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Ötüken Neşriyat’tan çıkan Bihaber romanıyla Fatih Baha Aydın’a verilmesine karar verildi.

"ETKİLEYİCİ BİR ROMAN"

Bu seçim için Seciçi Kurul ödül gerekçesini, "Bihaber ulaşılan bilgilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunun bilinmediği çağımızda, sahte bilginin nasıl gerçekler arasına sızabildiğini, gerçekliği etkilediğini gösteren etkileyici bir roman. Hiç doğmamış, yaşamamış birinin biyografisi olarak başlayan anlatı, farklı katmanlarıyla tarihimize kara mizahla bakmayı sağlıyor" sözleriyle açıkladı.

SEÇİCİ KURUL

Selim İleri’nin başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.

ŞİİR ÖDÜLÜ MEHMET CAN DOĞAN’IN CAMEKÂN'INA

Şiir Ödülü Seçici Kurulu, “poetik olgunluğunu Türkçe’nin değişik coğrafyalarından söyleyişlerle beslemesi ve etnolojik tavrı sebebiyle Mehmet Can Doğan’ı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Yol Şarkıları kitabıyla 2018 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne oy birliğiyle değer gördü.

ATTİLLA İLHAN EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor.

Bunun yanı sıra Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı bu ödüller aracılığıyla, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.