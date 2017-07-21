Audi 850 bin aracını geri çağırıyor

Volkswagen AG bünyesindeki Audi'den yapılan açıklamada, şirketin müşterilerine Avrupa'da ve ABD ile Kanada dışındaki diğer pazarlarda AB5 ve AB6 dizel motorlu otomobiller için bir yenileme programı sunduğu, bu kapsamda gönüllü olarak 6 ve 8 silindirli dizel motorlu (V6 / V8 TDI, AB5 / AB6) 850 bin otomobile yeni bir yazılım uygulanacağı belirtildi.

Bunun mevcut yasal gerekliliklerin ötesinde, gerçek sürüş koşullarında emisyonları daha da geliştireceği aktarılan açıklamada, "Bu eylem, Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi (KBA) ile yakın istişare içinde gerçekleşecek. Bu sayede Audi, özellikle kentsel alanlarda genel emisyonları azaltmayı düşünüyor." denildi.

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Açıklamada, bu hizmetin aynı tip motorlarla donatılmış olan Porsche ve Volkswagen modelleri için de geçerli olduğu, tüm müşteriler için ücretsiz olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.