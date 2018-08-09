taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.371
USD
5,4106
EURO
6,2773
ALTIN
210,89
PETR
72,3100

Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

Avcılar’da uyuşturucu imalatı yapan ve piyasaya süren iki çocuk annesi N.B. jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Yapılan incelemelerde iki çocuklu N.B.’nin işleri eşinden devraldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Gündem

Avcılar’da bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisini alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adresi takibe aldı. Evde iki çocuğuyla birlikte yaşayan anne N.B.’nin uyuşturucu imalatı yaptığının tespit edilmesinin ardından eve operasyon düzenlendi.

Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

Jandarma ekipleri evde çocukların kaldığı odada ve banyoda yaptığı aramalarda 40 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Jandarma operasyonda anne N.B. ile birlikte uyuşturucu ürettiği tespit edilen M.B. isimli kişiyi de yakaladı.

Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

YAKALANAN KADIN BARONİÇE ÇIKTI

Yapılan incelemelerde iki çocuk annesi N.B.’nin eşi H.B.’nin altı ay önce uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandığı ortaya çıktı. Eşi tutuklandıktan sonra işi devralan anne N.B.’nin uyuşturucu imalatı yaptığı ve sattığı belirlendi.

Avcılar'ın iki çocuklu 'baroniçesi'

Öte yandan şüphelilerin evlerinde uyuşturucu maddelerin dışında cinsel içerikli uyarıcı hap ile iki adet hassas terazi de ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

93
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

420
PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

61
Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

405
Kourtney Kardashian aldatıldı

Kourtney Kardashian aldatıldı

20
Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

108
Ruslar, Türklere vizenin kaldırılmasından yana

Ruslar, Türklere vizenin kaldırılmasından yana

192
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM