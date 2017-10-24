Avro Bölgesinde ekonomik faaliyet yavaşladı

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI eylülde 56,7 iken ekimde 55,9 puana indi. Son 2 ayın en düşük seviyesini gören endeks, 56,5 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Avro Bölgesinde ekim ayı öncü imalat sanayi PMI ise eylül ayındaki 58,1 puandan 58,6 puana çıkarak son 80 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, öncü hizmet sektörü PMI ise 55,8 puandan 54,9 puana düşerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi.



Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise ekim ayı öncü bileşik PMI 57,7 puandan 56,9 puana, hizmet sektörü PMI 55,6 puandan 55,2 puana ve imalat sanayi PMI da 60,6’dan 60,5 puana geriledi.

"AVRO BÖLGESİ EKONOMİSİ ŞİMDİYE KADAR İYİ BİR YIL GEÇİRDİ"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, “Avro Bölgesi ekonomisi şimdiye kadar iyi bir yıl geçirdi ve öncü sinyaller bunun 2017 son çeyreğinin başında da sürdüğü yönünde.” değerlendirmesinde bulundu.

Williamson ayrıca PMI verisinin, ekim ayında özel sektörün üretiminde daha güçlü bir artışa işaret ettiğini dile getirdi.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.