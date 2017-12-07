taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8532
EURO
4,5510
ALTIN
156,53
PETR
61,4700

Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ciddi endişe duyuyor." dedi.

AA | 07.12.2017 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin tutumunun değişmediğini ifade ederek, müzakereler yoluyla iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde ve Kudüs'ün gelecekte iki devletin de başkenti olmasını sağlayan bir çözümün bulunması gerektiğini vurguladı.

Gerginliğin engellenmesi için AB'nin sahada ve bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu kaydeden Mogherini, direkt ve anlamlı müzakerelerin başlatılması için ortam oluşturulmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

AB, BMGK KARARLARINA UYACAK

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 478 sayılı Kanunu uyarınca varılan uluslararası görüş birliğine saygı duymaya devam edecek ve Kudüs'ün statüsü belirlenene kadar diplomatik temsilciliklerinin yerleri konusunda değişikliğe gitmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, İsrail, Filistin ve müttefikleriyle konuya ilişkin irtibatta kalacağını vurgulayan Mogherini, Birliğin barış sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

AB CİDDİ ENDİŞE DUYUYOR

Mogherini, "AB, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ve bunun barış süreci üzerindeki olası yansımaları hakkında ciddi endişe duyuyor." vurgusu yaptı.

AB'nin iki devletli çözüme güçlü destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, müzakerelerle elde edilecek iki devletli çözümün iki tarafın da beklentilerini karşılayacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sırrı Süreyya Önder terörün hedefi olabileceğine inanmadı
Güvenlik gerekçesiyle Demirtaş'ın hakim karşısına çıkarılmamasını değerlendiren Önder, kendilerinin terörün hedefi olabileceğine ihtimal vermedi.
Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıya güven hızla yükseliyor
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, FETÖ'nün hukuku silah gibi kullanmasıyla sarsılan yargıya güvenin yeniden onarıldığını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için iddialı
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hiçbir seçimi kazanamayan CHP Lideri, İngiliz bakana 2019'da kazanacaklarının sözünü verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Kudüs tepkisi
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Reddediyoruz, kınıyoruz" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

82
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

83
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

136
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

96
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

23
İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

63
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM