Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin tutumunun değişmediğini ifade ederek, müzakereler yoluyla iki tarafın da beklentilerini karşılayacak şekilde ve Kudüs'ün gelecekte iki devletin de başkenti olmasını sağlayan bir çözümün bulunması gerektiğini vurguladı.

Gerginliğin engellenmesi için AB'nin sahada ve bölgedeki tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu kaydeden Mogherini, direkt ve anlamlı müzakerelerin başlatılması için ortam oluşturulmasına odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

AB, BMGK KARARLARINA UYACAK

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Kudüs'e ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 478 sayılı Kanunu uyarınca varılan uluslararası görüş birliğine saygı duymaya devam edecek ve Kudüs'ün statüsü belirlenene kadar diplomatik temsilciliklerinin yerleri konusunda değişikliğe gitmeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, İsrail, Filistin ve müttefikleriyle konuya ilişkin irtibatta kalacağını vurgulayan Mogherini, Birliğin barış sürecini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

AB CİDDİ ENDİŞE DUYUYOR

Mogherini, "AB, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasından dolayı ve bunun barış süreci üzerindeki olası yansımaları hakkında ciddi endişe duyuyor." vurgusu yaptı.

AB'nin iki devletli çözüme güçlü destek vermeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, müzakerelerle elde edilecek iki devletli çözümün iki tarafın da beklentilerini karşılayacağını belirtti.