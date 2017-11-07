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Avrupa Birliği'nden yeni Schengen önlemleri

Schengen Bilgi Sistemi'nin etkinliğini arttırmaya yönelik yeni düzenlemeler, Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler Komitesi'nde onaylandı.

07.11.2017 - 01:59
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Avrupa Birliği'nden yeni Schengen önlemleri

Brüksel'de toplanan AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB'de terör, sınır ötesi suç ve yasadışı göçle mücadelede için Schengen Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik 3 düzenlemeye onay verdi.

TERÖR SALDIRILARINDA HIZLI BİLGİ PAYLAŞIMI

Yeni Schengen Bilgi Sistemi düzenlemesiyle, bir üye ülkede terör saldırısı yaşanırsa diğer bütün üye ülkelerle eylemin detayları hakkında hızla bilgi paylaşılacak.

Ebeveynlerin kaçırma riski olan çocuklara ilişkin bir uyarı sistemi devreye sokulacak.

PARMAK İZİ, AVUÇ İÇİ VE DNA BİLGİSİ PAYLAŞIMI

Bir ülke, kişiye yönelik "giriş yasağı" kararı aldığında bütün ülkelere bu ikaz otomatik olarak gönderilecek. Bir suç mahallinde parmak izi tespit edilen kişiler hakkında emniyet kuvvetlerinin ulaşabileceği uyarı sistemi kurulacak. Sistemdeki parmak izleri, avuç içleri, fotoğraflar ve DNA bilgileri zorunlu olarak bütün üye ülke emniyet teşkilatlarıyla paylaşılacak.

Bir AB ülkesinde yasa dışı bir biçimde bulunan kişilere ilişkin geri gönderme kararları sisteme hızla girilmek zorunda olacak. AB’den ayrılması istenen kişinin gönüllü olarak ayrılma süresini doldurması halinde sistem otomatik olarak tüm ülkeleri uyaracak.

Schengen Bilgi Sitemi hakkındaki değişiklikler, bu aşamadan sonra üye ülkelerle müzakere edilecek. Ortak bir metin üzerinde uzlaşıldıktan sonra AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

Avrupa Birliği'nden yeni Schengen önlemleri

SCHENGEN BÖLGESİ ÜLKELERİ

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.

Mevcut durumda Schengen sisteminde, kimlik bilgi tespitleri isim ve doğum tarihleri ile yapılabiliyor. Parmak izleri, sadece isimle tanımlanan kişinin kimliğini doğrulamak veya onaylamak için kullanılabiliyor. Ülkelerine geri gönderilme kararlarıyla ilgili bilgileri ise sistemde bulunmuyor.

Schengen Bilgi Sistemi, yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması konusunda oluşturulan bir çeşit veri tabanı olarak çalışıyor.

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