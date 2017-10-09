Avrupa Konseyi'nden FETÖ sanığına ödül

AKPM'nin Vaclav Havel Kütüphanesi ve Charta 77 Vakfı ortaklığıyla verdiği ödül bu yıl, Bylock kullandığı belirlenen ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılması istenen eski YARSAV Başkanı Arslan'a verildi.

AKPM'DEN SKANDAL KARAR

Ödülün açıklanmasından sonra Genel Kurul salonunu terkeden AKPM Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Avrupa Konseyi'nin skandal bir karara ev sahipliği yaptığını, değerleriyle çatışan bir karara imza attığını söyledi.

TARİHİ BİR HATA YAPTILAR

Küçükcan, "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü, FETÖ sanığı, FETÖ'den tutuklu biri olan Murat Arslan'a verildi. Murat Arslan, Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyen, seçilmiş hükümeti devirmek isteyen, 250 kişinin katili, 2 binden fazla insanımızı yaralayan bir örgütün mensubu olarak bugün yargılanıyor. Ne yazık ki AKPM insan hakları, demokrasi, anayasayı savunması gerekirken, bu ödülü Murat Arslan'a vermek suretiyle tarihi bir hata yaptı." diye konuştu.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN YARGILANIYOR

Arslan, YARSAV soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınmış, 26 Ekim'de de FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün hazırladığı, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli silahlı terör örgütünün yargı içerisindeki yapılanmasında Arslan'ın da yer aldığı ve YARSAV'da üstlendiği görevle örgütün amacı doğrultusunda eylemlerde bulunduğu belirtilmişti.