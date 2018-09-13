Avrupa Merkez Bankası faiz artırmadı

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

Banka beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmeyerek politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

BİR YIL DAHA AYNI KALMASI BEKLENİYOR

Banka, faiz oranlarının en az 2019 yazına kadar bu seviyelerde kalmasının beklendiği söylemini yineledi.

AMB, varlık alım miktarını Ekim'den itibaren aylık 30 milyar euro'dan 15 milyar euro'ya indirmeyi planlıyor. Banka varlık alımlarına Aralık'ta son verilmesini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası da bugünkü toplantısında faizi değiştirmeyerek %0.75'te bırakmıştı.