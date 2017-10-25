Avrupa Parlamentosu'nda cinsel taciz oturumu

Avrupa, Batı'da yaşanan taciz skandalları ile çalkalanıyor. Bir yanda Hoollywood'un tacizci yapımcısı gündeme damgasını vururken, diğer yanda da dün ortaya çıkan AP'de taciz skandalına karşı Avrupa Parlamentosu tepkisiz kalamadı, acil koduyla toplantı gerçekleştirdi.

BEN DE YAZILI PANKARTLAR

Son günlerde oldukça fazla bir şekilde duyulmaya başlanan taciz skandalları karşısında özel bir oturum ile acilen toplanan AP bu konuda görüş oluşturmaya çalıştı. Parlamenterlerin "bende" (Me Too) yazılı pankartlar ile toplantı salonuna geldiği oturumda yaşanan olaylar görüşüldü.

Katalonya, İtalya ve İskoçya'nın ayrılma konularında bile bu kadar büyük bir reaksiyon göstermeyen Avrupa Parlamentosu'nun bu durumu "skandal kendilerinde yaşanınca hemen müdahale edildi" yorumlarına neden oldu.





AP'DE TACİZ SKANDALI

İngiliz Sunday Times gazetesinin AP'nin kadın çalışanlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde; AP üyesi erkek vekillere yönelik ağır cinsel taciz suçlamaları yer almış, sözlü, yazılı ve elle taciz vakalarının yanı sıra bir vakada bir AP üyesinin genç bir kadın asistan önünde mastürbasyon yaptığı iddiasına da yer verilmişti.



