Avrupa Parlamentosu'nda cinsel taciz skandalı

İngiliz Sunday Times gazetesinin AP'nin kadın çalışanlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde; AP üyesi erkek vekillere yönelik ağır cinsel taciz suçlamaları yer almış, sözlü, yazılı ve elle taciz vakalarının yanı sıra bir vakada bir AP üyesinin genç bir kadın asistan önünde mastürbasyon yaptığı iddiasına da yer verilmişti.

İSİMLER YAYINLANMADI

Gazetenin haberine göre suçlanan vekiller arasında en az iki Alman AP üyesi de bulunuyor. Gazetede ismi yer alan tek vekil ise 71 yaşındaki Yeşiller partili bir Fransız politikacı. Diğer tacizci vekillerin isimlerinin, mağdurların isteği üzerine yayımlanmadığı belirtildi.

KARİYER KORKUSU

Gazeteye konuşan taciz mağduru parlamento çalışanları, kariyerlerini tehlikeye atmaktan ve konunun yargıya taşınmasından korktukları için sessiz kalmayı tercih ettiklerini anlattı.

ACİL TOPLANTI

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, konunun kamuoyuna yansımasının ardından yaptığı açıklamada suçlamaların şoke edici olduğunu belirterek, Meclis Başkanlığının acilen konuyu ele alacağını kaydetti.

Ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarının kamuoyuna yansımasının ardından dünya çapında çığ gibi büyüyen suçlamalara bir yenisi daha eklenmiş oldu.